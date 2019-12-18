MAÇ SONUCU | Göztepe 2 - 1 Fatih Karagümrük

Ziraat türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1'inci ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
İlk maçta deplasmanda 2-1 kazanan Göztepe, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Eren Derdiyok ile Mossoro kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün ise tek golü eski bir Galatasaraylı olan Sercan Yıldırım'dan geldi.
İŞTE GOLLER:
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