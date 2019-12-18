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MAÇ SONUCU | Göztepe 2 - 1 Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan İzmir temsilcisi ikinci maçta da sahadan aynı skorla ayrıldı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Giriş: 18.12.2019 11:27 Güncelleme: 18.12.2019 20:37

Ziraat türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1'inci ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

İlk maçta deplasmanda 2-1 kazanan Göztepe, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Eren Derdiyok ile Mossoro kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün ise tek golü eski bir Galatasaraylı olan Sercan Yıldırım'dan geldi.

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