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Alanya 7 bitirdi

A Spor’daki kapışmada Alanya fırtınası esti. Turuncu-yeşilliler; Umut, Sinan (k.k), Onur (3), Tzavellas ve Campos’la gol şov yaparak turladı.

Giriş: 18.12.2019 07:50
Kupada 5. tur rövanşında Alanyaspor, ilk maçta 5-1 yendiği Adana'yı bu kez deplasmanda 7 golle mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Umut, Sinan (k.k), Onur ve Tzavellas'ın golleriyle 4-0 sona erdi. Güney ekibi, ikinci yarıda Djalma ile Onur'la farkı beşe çıkardı. Adana'nın tek sayısı 59'da Enes'ten geldi: 5-1. 74 ve 83'te hat-trick yapan Onur, maçın skorunu belirledi: 7-1. İki maçta rakip filelere tam olarak 12 gol gönderen Alanya, son 16'ya kaldı.

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