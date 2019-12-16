Kupa'da rövanş zamanı

Ziraat ürkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonda, 5. tur rövanşında tam 16 maç oynanacak. A Spor tüm maçları HD kalitesinde naklen ekranlara getirecek. Heyecan yarın başlıyor. Dört büyüklerin mücadeleleri üç gün boyunca A Spor'da olacak. Yarın 20.45'te ilk maçı 2-0 alan Tuzlaspor, G.Saray'ı konuk edecek.

YARIN:

13:00 VANSPOR-KASIMPAŞA SUAT ARSLANBOĞA Kasımpaşa-Vanspor: 2-1

14:30 ANTALYA-EYÜPSPOR KADİR SAĞLAM Eyüpspor-Antalya: 0-3

16:30 SAMSUNSPOR-Ç.RİZE SERKAN TOKAT Ç.Rizespor-Samsun: 3-2

18:30 ADANA-ALANYASPOR MERT GÜZENGE Alanyaspor-Adanaspor: 5-1

20:45 TUZLA-GALATASARAY KORAY GENÇERLER Galatasaray-Tuzla: 0-2

ÇARŞAMBA:

13:00 24ERZİNCAN-BEŞİKTAŞ KUTLUHAN BİLGİÇ Beşiktaş-24Erzincan: 3-0

14:00 K.GÜCÜ-Y.MALATYA HAKAN CEYLAN Y.Malatya-K.Gücü: 3-1

14:30 G.ANTEP FK-KIRKLARELİ T.KAAN NUMANOĞLU Kırklareli-G.Antep FK: 2-1

16:30 SİVAS-ESENLER EROK ALPER ÇETİN Esenler Erok-Sivas: 0-2

18:30 GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK SARPER BARIŞ SAKA Karagümrük-Göztepe: 1-2

20:45 İSTANBUL-FENERBAHÇE EMRE MALOK Fenerbahçe-İstanbul: 4-0

PERŞEMBE:

13:00 MANİSA FK-KAYSERİ ATİLLA KARAOĞLAN Kayseri-Manisa FK: 3-2

14:30 DENİZLİ-ALTINORDU CİHAN AYDIN Altınordu-Denizli: 3-5

16:30 BAŞAKŞEHİR-HEKİMOĞLU BAHATTİN ŞİMŞEK Hekimoğlu-Başakşehir: 0-1

18:30 BURSASPOR-ERZURUM M.ÖĞRETMENOĞLU Erzurum-Bursaspor: 4-2

20:45 TRABZONSPOR-ALTAY BURAK ŞEKER Altay-Trabzonspor: 1-2