Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçları bugün yapılacak 5 maçla tamamlanacak. A Spor'dan yayınlanan turnuvada günün ilk maçı 13.00'te Kırklareli ile Gaziantep arasında oynanacak.
14.30'da ligde kötü giden Kayseri, 2. Lig'de doludizgin yoluna devam eden Manisa FK'yı ağırlayacak. 16.30'da Altınordu-Denizli, 18.30'da ise Karadeniz derbisi Ç. Rize- Samsun maçları yapılacak. 20.45'te Beşiktaş, Erzincan'ı konuk edecek. Rövanşlar 17,18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.
BUGÜN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR
13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
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