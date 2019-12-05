Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçları bugün yapılacak 5 maçla tamamlanacak. A Spor'dan yayınlanan turnuvada günün ilk maçı 13.00'te Kırklareli ile Gaziantep arasında oynanacak.

14.30'da ligde kötü giden Kayseri, 2. Lig'de doludizgin yoluna devam eden Manisa FK'yı ağırlayacak. 16.30'da Altınordu-Denizli, 18.30'da ise Karadeniz derbisi Ç. Rize- Samsun maçları yapılacak. 20.45'te Beşiktaş, Erzincan'ı konuk edecek. Rövanşlar 17,18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.

BUGÜN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN