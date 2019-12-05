Kırklarelispor - Gaziantep FK | CANLI

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. dev kupanın 5. turunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'a konuk oluyor. Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde iniş çıkışlı bir form grafiği sergileyen Gaziantep kulübü, ilk karşılaşmadan galibiyetle dönerek turda avantajı sağlamak istiyor.

Ziraat Türkiye kupası 5. tur ilk maçında Trakya temsilcisi Kırklarelispor, evinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Gaziantep ekibi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet (Galatasaray - Denizlispor) ve 1 beraberlik çıkarttı (Antalyaspor) Kırklarelispor ise 2 beraberlik (Afyonspor - Manisa FK) ve 1 galibiyet (Tarsus İ.Y) almıştı.

Karşılaşmanın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.





KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN