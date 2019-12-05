Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev kupanın 5. turunda Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.









KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN