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Kayserispor - Manisa FK | CANLI

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev kupanın 5. turunda Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 05.12.2019 10:15 Güncelleme: 05.12.2019 15:02

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev kupanın 5. turunda Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.




KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN

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