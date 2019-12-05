Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev kupanın 5. turunda Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
KUPADA GÜNÜN PROGRAMI
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
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