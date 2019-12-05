Kasımpaşa geriden geldi

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa, 2. Lig ekibi Van'ı 1-0'dan gelip 2-1 yendi. Paşa'nın golleri 31'de Heintz, 44'te Aytaç attı. Kasımpaşa'da sabah imza atan teknik direktör Tayfur Havutçu tribündeydi.
Giriş: 05.12.2019
07:50
A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa, 2. Lig ekibi Van'ı 1-0'dan gelip 2-1 yendi. Paşa'nın golleri 31'de Heintz, 44'te Aytaç attı. Kasımpaşa'da sabah imza atan teknik direktör Tayfur Havutçu tribündeydi.
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