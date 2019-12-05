Başakşehir’e tek gol yetti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Başakşehir, 2. Lig ekibi Hekimoğlu'nu 1-0 yendi. 5'te Aleksic'in yolladığı ve savunmadan seken topu kontrol eden Demba Ba ağları sarstı. 29'da Hekimoğlu'dan Taha Balcı'nın penaltısını kaleci çıkardı. Bol yağışlı geçen maç, saha çizgileri kaybolduğu için 6 dakika geç başladı.