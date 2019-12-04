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Kupada coşku

A Spor’dan naklen yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar, Ankara ekibini Eren Tozlu, Guilherme ve Cihan Can’ın golleriyle yenmeyi başardı.

Giriş: 04.12.2019 07:50

Süper Lig'de son 4 maçta 4 puan toplayabilen Y. Malatya, Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü. A Spor'dan yayınlanan 5. tur ilk maçında sarı-kırmızılılar 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü ağırladı. Ev sahibi, 30'da kazandığı penaltıyı Eren ile gole çevirerek öne geçti. 35'de kalecinin hatalı pasında araya giren Eren, Guilherme'ye çıkardı. Brezilyalı, kalecinin yanından fileleri sarsarak ilk yarıyı bitirdi: 2-0.

HEMEN YANITLADI

İkinci devrede Yeni Malatyaspor ataklarını sürdürdü. Kullanılan köşe vuruşu sonrası Keçiörengücü kontratağa hızlı çıktı ve Erdem Beytaş'ın pasında Hasan Bilal'in golüyle farkı 1'e düşürdü: 2-1. Yeni Malatya bu gole 2 dakika içinde cevap verdi. Sol kanattan hızlı gelen Fofana'nın ceza sahasına girip çevirdiği sert topa Cihan Can ters vuruş yapınca skoru 3-1'e getirdi. Malatya bu sonuçla 18 Aralık'taki rövanş öncesi avantaj sağladı.

BU SKOR BİZE İYİ GELDİ

Malatya'nın yıldızı Guilherme, "Kazanmak önemliydi. Ligde kötü giden bir serimiz vardı. Kupayı önemsiyoruz. Geçen sene yarı final yaptık. Skor bize iyi geldi. Öz güven tazeledik" dedi.

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