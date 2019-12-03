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Kupada 5. Tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonda, bugün 5 karşılaşma oynanacak. Saat 13.00'teki Fatih Karagümrük- Göztepe maçıyla başlayacak şölen, 20.45'te Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesiyle sona erecek.

Giriş: 03.12.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonda, bugün 5 karşılaşma oynanacak.

Saat 13.00'teki Fatih Karagümrük- Göztepe maçıyla başlayacak şölen, 20.45'te Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesiyle sona erecek. Türkiye'nin Kupası'nda oynanacak maçların tamamı A Spor'dan yayınlanacak.

Yarın ve perşembe günkü 11 karşılaşma ile 5. Tur'un ilk etabı tamamlanacak. 2. maçlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.

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