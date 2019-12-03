Esenler Erokspor - Sivasspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Başkent Akademi ile karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip sahadan 6-0'lık skorla ayrılmış ve adını 5'inci tura yazdırmıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geliyor.Rıza Çalımbay'ın öğrencileri deplasmandan iyi bir skorla ayrılıp tur için avantaj yakalama peşinde...

Karşılaşmanın canlı yayını ve skor takibi fotomac.com.tr'de...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı

BUGÜN

20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR

ÇARŞAMBA

13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR

14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18:30 ALTAY-TRABZONSPOR

20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR

PERŞEMBE

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR