Esenler Erokspor - Sivasspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Başkent Akademi ile karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip sahadan 6-0'lık skorla ayrılmış ve adını 5'inci tura yazdırmıştı.
Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geliyor.Rıza Çalımbay'ın öğrencileri deplasmandan iyi bir skorla ayrılıp tur için avantaj yakalama peşinde...
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı
BUGÜN
20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR
ÇARŞAMBA
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
PERŞEMBE
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
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