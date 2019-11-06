5. Tur şöleni A Spor'da

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. A Spor'dan yayınlanacak kura çekimi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek. Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitiren Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Y.Malatya da katılacak. Seri başı sistemiyle gerçekleştirilecek kura sonrasında toplam 32 takımın kozlarını paylaşacağı 5. Tur, çift maç eleme usulüyle oynanacak. Kupada ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanşlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.