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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Kasım'da çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 5. tur kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacağı belirtildi.

Giriş: 01.11.2019 16:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da katılacağı aktarıldı.

Çift maçlı eleme usulüyle oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşların ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacağı kaydedildi.

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