Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 6 Kasım'da çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Bu tura 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da katılacağı aktarıldı.

Çift maçlı eleme usulüyle oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, rövanşların ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacağı kaydedildi.