Kemerspor 2 - 3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, deplasmanda 3. Lig ekibi Kemerspor ile karşılaştı.

İstanbul ekibi rakibi karşısında sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı ve adını 5'inci tura yükseldi.

Kasımpaşa'ya galibiyete Siyar Kepir (k.k) ve Özgür Çek'in penaltıdan attığı 2 golle ulaştı.

Ev sahibi ekip Kemerspor'un golleri ise Berkay Arslan ve Murat Sevimler'den geldi. Ayrıca Kemerspor'da Samet Alp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.