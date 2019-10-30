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Kastamonuspor 5 - 6 Anagold 24 Erzincanspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Anagold 24 Erzincanspor deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 6-5 yenerek adını 5'inci tura yazdırdı.

Giriş: 30.10.2019 15:48 Güncelleme: 30.10.2019 16:09

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kastamonuspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada 5'inci tura yükselecek ekibi penaltı atışları belirledi.

Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Burdur bölgesi hakemi Alper Oran'ın yönettiği karşılaşmayı Erzincanspor 6-5 kazandı

Normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmada 24 Erzincanspor'un golü Halil Yılmaz'dan, Kastamonuspor'un golü de Fatuk Öcal'dan geldi.

NORMAL SÜRESİ 1-1 SONA EREN KARŞILAŞMANIN PENALTI ATIŞLARI

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