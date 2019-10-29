Niğde Anadolu FK 2-3 Antalyaspor (ZTK MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Antalyaspor maçta sayısız gol pozisyonuna girdi ancak maçta 90. dakikadan ve uzatmalardan gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Kahraman'ın kurtarışlarıyla damga vurduğu maç 0-0 sona erdi. Penaltılara geçilen karşılaşmada gülen taraf, rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Antalyaspor oldu. Antalyaspor böylelikle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.