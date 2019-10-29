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1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bölgesel Amatör Lig ekibi 1074 Çankırıspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 5 tura yükseldi.

Giriş: 29.10.2019 14:51

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekibi 1074 Çankırıspor ile karşılaştı.

Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi 3-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'un golleri Barış Alıcı (2) ve Marko Scepovic'ten geldi.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise Ahmet Can Tekin kaydetti.

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