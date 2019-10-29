1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekibi 1074 Çankırıspor ile karşılaştı.
Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi 3-1 kazandı.
Çaykur Rizespor'un golleri Barış Alıcı (2) ve Marko Scepovic'ten geldi.
Ev sahibi ekibin tek golünü ise Ahmet Can Tekin kaydetti.
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