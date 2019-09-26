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​Hatayspor 0-1 Siirt İl Özel İdaresi Spor | MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor... Bu kapsamda Hatayspor, sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakikanın sonlarına doğru atılan tek golle Siirt İl Özel İdaresi kupada 4. tura yükseldi.

Giriş: 26.09.2019 14:57 Güncelleme: 26.09.2019 16:36

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Hatayspor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Bu zorlu müsabakada maçın neredeyse tamamında tempo yüksekti. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci yarısının son bölümünde gelen golle 4. tura yükselen ekip, Siirt İl Özel İdaresi Spor oldu. Maçın tek golü 86. dakikada Mehmet Şirin Soydan'dan geldi.

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

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