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Muğlaspor 1 - 3 Bursaspor | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor deplasmanda Muğlaspor ile karşılaştı. Timsah karşılaşmayı Seleznyov, Igor ve Selçuk Şahin'in attığı gollerle 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibinin tek golü ise Çağlayan'dan geldi.

Giriş: 24.09.2019 16:50 Güncelleme: 24.09.2019 17:37

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a konuk oldu. Süper Lig ekibi Bursaspor ile 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor'un mücadelesinde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

TİMSAH 2. YARIDA AÇILDI

Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 54. dakikada Yevhen Seleznyov ile öne geçen Bursaspor, kısa süre sonra farkı ikiye çıkarttı.

Yeşil beyazlılar 62. dakikada Igor Wanderson da Silva ile bir gol daha buldu. 2-0

Bursaspor'un gollerine Muğlaspor'un cevabı da çok geç olmadan geldi. Çağlayan Menderes, 64. dakikada skoru bire indiren golü attı.

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