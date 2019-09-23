Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor!

İşte A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar...
24 EYLÜL 2019 SALI
13:00 Y.ÇORUMSPOR – KASIMPAŞA | canlı
15:00 MUĞLASPOR – BURSASPOR | canlı
16:30 ŞANLIURFASPOR – ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | canlı
18:30 BALIKESİRSPOR – VANSPOR | canlı
20:30 KOCAELİSPOR – SİVAS BLD. SPOR | canlı
25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA
13:00 HACETTEPESPOR - Y.DENİZLİSPOR | canlı
15:00 MANİSA FK – ELAZIĞ BLD. SPOR | canlı
16:30 KAHRAMANMARAŞSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK | canlı
18:30 DİYARBEKİRSPOR – ESKİŞEHİRSPOR | canlı
20:30 GÖZTEPE – YOZGATSPOR 1959| canlı
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE
13:00 KIRIKKALE B.ANADOLUSPOR - GAZİŞEHİR G.ANTEP FK| canlı
14:30 HATAYSPOR – SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | canlı
16:30 GENÇLERBİRLİĞİ – OSMANİYESPOR | canlı
18:30 AKHİSARSPOR – BAYBURT ÖİS | canlı
20:30 SAKARYASPOR – 1074 ÇANKIRISPOR | canlı
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