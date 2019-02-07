Bakıcı değil Alıcı

Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde nefis bir karşılaşma daha geride kaldı. Süper Lig'in iki güçlü ekibinden Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin kıran kırana mücadelesinde gülen taraf, ev sahibi Yeni Malatya oldu. Müsabakaya etkili başlayan taraf İzmir ekibi olsa da kilidi açamadı. Titi'yle bir kafa vuruşundan yararlanamayan Göztepe, birkaç fırsatı harcadı. İlk devrenin sonlarında Eren Tozlu'nun nefis ara pasında savunma arkasına sarkan Barış Alıcı, yaptığı klas vuruşla skoru 1-0 yaptı.



KAMARA İLK KEZ

İkinci devrede Yeni Malatya'nın Fulham'dan kiraladığı Aboubakar Kamara 70'te Bifouma'nın yerine oyuna girdi. Kamara ilk kez Yeni Malatya formasını sırtına geçirirken, taraftarın büyük sevgisi ve coşkusuyla karşılaştı. İkinci devrede Yeni Malatyaspor, pozisyon arayan ekipti. Yapılan değişiklikler ve skor oyun temposunu düşürdü. Kalecilerin de ön plana çıktığı müsabakada Yeni Malatya rakibini 1-0 mağlup ederek İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantajı yakaladı.



KUPA GOLCÜSÜ BARIŞ ALICI

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ı transfer etmek için Yeni Malatyaspor'a kiraladığı Barış Alıcı, Türkiye Kupası'nda yüksek formunu sürdürüyor. Bu sezon ilk golünü son 16 turundaki Bodrumspor maçında atan Barış, dün de Göztepe'nin ağlarını sarstı. 44. dakikada savunmanın arkasına nefis bir koşu yapan Barış, kaliteli bir son vuruşla ağları sarstı.



KUPADA FİNALE GÖZÜMÜZÜ DİKTİK

Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerini her fırsatta söylediğini hatırlatan Bulut, "İnşallah ikinci maç sonunda yarı finale kalırız. Hedefimiz finale çıkmak ve kupaya uzanmak" yorumunu yaptı.



GOLCÜ YOKLUĞU BİZİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş takımda santrfor eksikliğini bu maçta oldukça fazla hissettiklerini söyledi. Özdeş, "Jerome'un cezalı olması nedeniyle kanat oyuncusu Deniz Kadah en uçta oynadı. Gol yollarında sıkıntı çektik. Maça da yansıdı" diye konuştu.