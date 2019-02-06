Galatasaray'dan rahat galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği TFF 1.Lig ekibi Hatayspor'u yeni transfer Luyindama'nın 7.dakikada ve Feghouli'nin 90+2. dakikada goller ile 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı 26 Şubat'ta oynanacak.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.

Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen takımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, vefat eden Talat Terim'i yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla andı. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Talat Terim'in mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" pankartı astılar.

Galatasaraylı futbolcular sahaya, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular da "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla çıktı.

LUYINDAMA İLK KEZ TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Christian Luyindama da ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez Türk Telekom Arena'da sarı-kırmızılı taraftarların önünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor mücadelesinde sahaya, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru ve Sinan Gümüş ilk 11'iyle çıktı.

EMRE AKBABA 131 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi.

Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

SOFIANE FEGHOULI'NİN 4.GOLÜ

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında sahneye sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli çıktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında rakip fileleri havalandıran Feghouli, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk, toplamda da 4. golünü attı.



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 16 resmi müsabakada görev aldı.

MBAYE DIAGNE'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında oynayabilecek.



Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı.



Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

13 BİN 562 SEYİRCİ TAKİP ETTİ

Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'ı 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi ise 13 bin 562 seyirci takip etti. İstanbul'un soğuk hava şartlarında takımlarını desteklemek için stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.

MITROGLOU İLK TT STADI'NDA



Galatasaray'ın yeni forveti Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, ilk kez Hatayspor maçında Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.



Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan golcü Mitroglou, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarların önüne çıktı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında giyen Mitroglou, ikinci maçına ise İstanbul'da çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor müsabakasına yedek başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada Selçuk İnan'ın yerine oyuna dahil oldu.