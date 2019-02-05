Turkuvaz Medya'da dev şölen

Türkiye'nin kupasında çeyrek final maçları bugün başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 8'deki ilk karşılaşma Trabzon'da oynanacak. Süper Lig'de haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor'u ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki maç 20.30'da başlayacak. Yarı final yolundaki 4 takım ise yarın sahneye çıkacak. Saat 18.30'da Yeni Malatya-Göztepe, 20.30'da da Galatasaray-Hatayspor müsabakaları oynanacak. Perşembe günü ise 20.30'da Akhisarspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin ilk maçlarının tümü A2'den ekranlara gelecek. Turkuvaz bünyesindeki A Spor da maç öncesi ve sonrasında analizleri ve röportajlarıyla çeyrek final heyecanını tüm detaylarıyla futbolseverlere sunacak.

2019 YILINDA DA ZiRVEDE



Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, 2019'a da birinci başladı. Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre belirlenen sıralamada zirvedeki yerini koruyan A Spor, 38 aydır bu başarıyı tekrarladı. Türkiye'de spor yayıncılığının referans kanalı olan A Spor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra usta yorumcuların analizleri ile sporseverleri ekrana kilitliyor. Ara transfer döneminde tüm gelişmleri detaylarıyla birlikte izleyicilere aktaran A Spor, futbolseverlerin en fazla takip ettiği kanal oldu.