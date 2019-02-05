Trabzonsspor, Ümraniyespor maçının ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçına dair detaylar da belli oldu.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Zorlu çeyrek final mücadelesi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. 5 Şubat 2019 Salı günü saat 20:30'da başlayacak mücadele a2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadelenin hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen, Uğurlu'nun yardımcılıklarını yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Alper Çetin olacak.

MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Arda Akbulut - Kamil Ahmet Çörekçi - Hüseyin Türkmen - Hosseini - Ibanez - Yusuf Yazıcı - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Amiri - Ekuban - Rodallega.



Ümraniyespor: Burak Öğür - Tarık Tekdal - Merthan Açıl - Yasir Subaşı - Alaaddin Okumuş - Serkan Göksü - Timur Temeltaş - Emircan Altıntaş - Recep Aydın - Vasilogiannis - Atabey Çiçek.