Galatasaray - Boluspor maçı ne zaman? Maçın saati değiştirildi...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, yarın sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak.

Son 16 Turu ikinci karşılaşmasında Galatasaray - Boluspor maçının başlama saati değiştirildi.

Galatasaray - Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.



SERKAN TOKAT DÜDÜK ÇALACAK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesini Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak.

KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.