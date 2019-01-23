Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan Yeni Malatyaspor, rövanşta da 2-1 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.

Yeni Malatyaspor'a turu getiren golleri Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu attı. Sarı siyahlıların, Fenerbahçe'den kiraladığı Barış, 1 gol, 1 asistle göz doldurdu.

Göksu Türkdoğan'ın tek golü Bodrumspor'a yetmedi. 2. Lig temsilcisi, Ankaragücü ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarını eleyerek kupaya renk katmıştı.



Stat: Bodrum İlçe stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Metin xx, Osman Gökhan Bilir xx

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya xx, Özgür.İ xx, Hüseyin xx, Göksu xx, Harun xx, Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx, Ozan xx, Özgür xx, Orhan xx

Yedekler: Sadettin, Erkan, Muhammet, Emre, Saban, Mustafa, Cem

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

E.Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Gökhan xxx, Murat xxx, Eren xxx, Muenfuh xxx, Ahmed xx, Barış xxx, Erkan xxx, Arturo xxx, Mustafa xx, Robin xx,

Yedekler: Fabine, Abdulsamet, Ömer, Mıchael, Issam, Dermis, Hüseyin, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut