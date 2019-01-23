Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkacak takımlar son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından belli olacak. Bu kapsamda, Balıkesirspor Baltok ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Balıkesirspor Trabzonspor maçına dair detaylar...

Balıkesirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A2 ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

İLK 11'E ALTYAPIDAN TAKVİYE

Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.

ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

Daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 2 kez beraberlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor'un elde ettiği 3 galibiyete karşılık 1 kez galibiyet sevinci yaşayan Balıkesirspor 2013 yılında elde ettiği 3-1'lik skorla dikkatleri üzerine çekmişti.

TRABZONSPOR'UN BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban

SAKAT: Onazi, Sosa, Pereira, Rodallega*