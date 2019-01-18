Bitmeyen çile

Fenerbahçe, bıraktığınız gibi... Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarı-lacivertliler, 2019'a da kötü başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olup tur şansını zora soktu. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan F.Bahçe'de 27'de Slimani'nin attığı gol 'faul', 31'de Nabil Dirar'ın attığı gol ise 'ofsayt' gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



İKİ ŞUT DİREKTE

Maçın 38'inci dakikasında Valbuena'nın bir şutu direkten döndü. 41'de ise Şener'in şutu direğe takıldı. İlk yarıda Ümraniyespor kalecisi Burak Öğür kurtarışlarıyla dikkat çekti. 47'de Eljif Elmas rakibine yaptığı sert hareket üzerine VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü. 82'de Yasir Subaşı'nın attığı golle Ümraniye 1-0 öne geçti. Ümraniye'nin 90+6'da Emircan ile attığı bir gol de VAR'la iptal edildi.



5 AY SONRA DÖNDÜLER AMA...

Kaleci Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi. En son 5 Ağustos'taki Göztepe maçında görev alan iki isim 5 ay sonra çıktıkları mücadelede mağlubiyet yaşadı.



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye ile rövanş maçını 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynayacak.



SADIK'TAN SİFTAH

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.



SLİMANİ ISLIKLANDI

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de şans verdiği Islam Slimani, dün yine etkisiz kaldı. Cezayirli oyuncu, 80'de yerini Frey'e bırakırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Ersun Yanal ve takım arkadaşları ise futbolcuyu alkışladı. Slimani hayli üzgündü.



VAR DAMGA VURDU

Karşılaşmaya hakem Arda Kardeşler ve VAR odasından gelen kararlar damga vurdu. Mücadelede dört pozisyonda 'Video Yardımcı Hakem'e gidildi... 27'de Fenerbahçe'nin Slimani ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. VAR'a bakıldı, karar doğruydu. 31'de Dirar'ın golünün ofsayt yüzünden verilmemesi VAR tarafından onaylandı. Eljif'in kırmızı kartında da hakem VAR izlemesi yaptı. 90+6'da Ümraniye'nin Emircan ile bulduğu gol pozisyonun başlangıcında Ümraniyeli oyuncunun tehlikeli hareketi nedeniyle iptal edildi.?



VALBUENA SİNİR KÜPÜ

Maça damga vuran karelerden biri de Valbuena'nın sinirli hareketleri oldu. Kupada oynanan Ümraniyespor karşılaşmasının 61. dakikasında yerini Andre Ayew'e bırakan Fransız futbolcu saha kenarındaki şişeleri tekmedi. Valbuena'nın bu sinirli hareketleri sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.



ALİ KOÇ TRİBÜNDEYDİ

Taraftarın heyecanla transfer müjdesi beklediği Başkan Ali Koç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.Başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli de tribündeydi. 1-0'lık yenilgi sonrası Ali Koç hayli sinirli görünüyordu.



TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Ümraniye'deki stadın ışıklandırması yetersiz olduğu için Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçeliler kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bazı bazı taraftarlar evlerinin balkonlarından mücadeleyi takip etti. Kale arkasında tribün bulunmamasından dolayı evlerinin balkonlarından mücadeleyi takip eden taraftarlar renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu.