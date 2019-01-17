Alanya'da galip yok | Alanyaspor - Kasımpaşa ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol çizgide taç atışıyla topa sahip olan Pavelka bekletmeden ara pasını Özgür'e aktardı. Bu futbolcu da arka direğe yükselttiği topa Diagne'nin vuruşuyla gol oldu. Ancak VAR golü iptal etti.

45+2. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes'in şutunu defans kornere gönderdi.

67. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Ozan Tufan'ın sert şutu az farkla auta gitti.

78. dakikada sağ kanattan Villafanez'in ara pasıyla topla buluşan Baiano ceza sahasına koşu yapan Efecan'a topu aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

81. dakikada Popov'un sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Metin xx, İbrahım Bozbey xx

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz xxx, N'Sakala xxx, Merih xxxx, Tzavellas xx, Baiano xxx, Taha xx (Ozan dk. 63 xx), Ceyhun xx, Campos xxx (Efecan dk. 63 xx), Fernandes xxx, Villafanez xxx (Sural dk. 79 x) Cisse xxxx

YEDEKLER: Ufuk, Barış, Caulker Cenk Ahmet, Hasan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KASIMPAŞA: Ramazan Köse xx, Ben Youssef xxx, Veysel Sarı xx, Popov xxx, Özgür Çek xx, Sadiku xx (Tarkan dk 90 ?) Pavelka xx, Samuel Eduok xxx, Hassan xxx, Hajradinovic xxx (Sa dk. 70 ?), Diagne xx

YEDEKLER: Eray, Murat, Heintz, İlhan, Veigneau, Çağtay, Azad

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Denizli

KIRMIZI KART: Diagne (Maç bitimi)

SARI KARTLAR: Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)