Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele, 17 Ocak Perşembe günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM...

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 4 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Tam sahada yapılan defans ve hücum organizasyonlarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.