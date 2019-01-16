 BİZE ULAŞIN

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Birçok futbolseverin merakla beklediği maça dair detaylar haberimizde...

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:38

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele, 17 Ocak Perşembe günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM...
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 4 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Tam sahada yapılan defans ve hücum organizasyonlarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor ile Göztepe Ziraat Türkiye Kupası'nda yenişemedi!
Galatasaray kafilesi Bolu’dan ayrıldı
Avantaj şampiyonda