Trabzonspor evinde çok 'farklı'! | MAÇIN ÖZETİ | GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasındaTrabzonspor, sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, bu sonuçla kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR



4'üncü dakikada Olcay'ın pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban, topu kafasıyla önüne indirdikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



9'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hosseini'nin kafa vuruşunda top önce kaleci Serkan'a ardından da direğe çarparak Batuhan'ın önünde kaldı. Onun çizgi üzerinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



14'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında çizginin hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Ibanez'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.



17'nci dakikada Amiri'nin pasında savunmada Fatih'in uzaklaştırmak isterken kısa düşen top Ekuban'ın önünde kaldı. Onun ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



35'inci dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Ekuban'ın iki savunma oyuncusunun arasında kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-0.



51'inci dakikada Ekuban'ın ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan kornere çeldi.



52'nci dakikada sol kanattan Ibanez'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen Amiri, kafayla vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.



65'inci dakikada Kucka'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şutu Serkan Demirol kontrol etmeyi başardı.



78'inci dakikada Olcay'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Abdülkadir Parmak'ın kafayla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.



83'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alpay'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Arda direk dibinden kornere çeldi.



Karşılaşma 5-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



OLCAY KAPTANLIK PAZUBENDİNİ ALMADI



Trabzonspor'da takım kaptanları Sosa, Pereira ve Yusuf'un yokluğunda Sivas Belediyespor karşılaşmasında sahaya genç kaleci Uğurcan Çakır kaptan olarak çıktı. 71'inci dakikada Uğurcan yerini Arda'ya bırakırken, kaptanlık pazubendini ise çıkarken Olcay'a uzattı ancak Olcay almadı. Bunun üzerine maçın kalan kısmında Batuhan kaptan olarak sahada yer aldı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

TRABZONSPOR:Uğurcan (xx)(Dk.71 Arda x)- Kamil Ahmet (xxx)(Dk.63 Kucka x), Batuhan(xxx), Hosseini (xxx), Ibanez (xxx)- Murat Cem (xxx)(Dk.77 Semih x), Zeki (xxx)- Abdülkadir Parmak (xxx), Amiri (xxx), Olcay (xxx)- Ekuban (xxxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (x)- Serkan Yavuz (x), Mustafa (x), Ali Aydın (x), Fatih (x)- Güray (x)Dk.57 Alpay xx), Ercüment Eray (x)(Dk.63 Gökhan x)- Ali Zorlu (x), Berkay (x), Aykut Emre (x)- Emrah (x)(Dk.81 Murat Akgül x)

GOLLER: Dk.9 Batuhan, Dk.17-35 Ekuban, Dk.52 Amiri, Dk.78 Abdülkadir (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Zeki (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor)