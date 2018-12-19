Boluspor son 16'da I Van Büyükşehir Belediyespor 2-2 Boluspor (MAÇ ÖZETİ)
Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya adını yazdırdı.
Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba
03:00
Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba
18:15
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. İlk mücadeleyi evinde 5-1 kazanan Boluspor turlayan taraf oldu.
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