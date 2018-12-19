 BİZE ULAŞIN

Boluspor son 16'da I Van Büyükşehir Belediyespor 2-2 Boluspor (MAÇ ÖZETİ)

Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya adını yazdırdı.

Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:15
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. İlk mücadeleyi evinde 5-1 kazanan Boluspor turlayan taraf oldu.

GOLLER BURADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Kasımpaşa - Menemen Belediyespor I CANLI
Etimesgut Belediyespor - Yeni Malatyaspor maçında ilginç gol
Yeni Malatyaspor deplasmanda turladı Etimesgut Belediyespor 0-2 Yeni Malatyaspor ( MAÇ ÖZETİ)
Boluspor son 16'da I Van Büyükşehir Belediyespor 2-2 Boluspor (MAÇ ÖZETİ)
Giresunspor Fenerbahçe karşısına 5 eksikle çıkacak