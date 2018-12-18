Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.
GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI A2'DE
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray - Keçiörengücü maçı A2'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Çetin.
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat.
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Betuhan, Seçkin, Taha, Sertaç
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.
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