Göztepe evinde turladı! | Göztepe 2-1 Nazilli Belediyespor (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe kupada moral boldu. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçta 3-0 yendiği 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u evinde de mağlup edip vizeyi aldı: 2-1.

Müsabakanın 12'nci dakikasında Onur'un golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılı ekip, 31'inci dakikada Ngando ile önce beraberliği sağladı. Ardından 52'de üstünlük sayısını kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Göztepe yoluna devam etti.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR!

12'nci dakikada konuk Nazilli Belediyespor öne geçti. Mert Çapar'ın ara pasında ceza sahasına giren Onur Karakabak, kaleci Göktuğ'u da çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

21'inci dakikada hızlı gelişen Nazilli Belediyespor atağında soy çaprazda topla buluşan Taylan yerden vurdu. Ancak meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.

31'inci dakikada Göztepe dengeyi kurdu. Gouffran'ın pasına hareketlenen Ngando soldan ceza alanına girer girmez şutunu çekti, top filelere gitti: 1-1.

52'nci dakikada sarı-kırmızılılar üstünlüğü sağladı. Yalçın'ın sol kanattan pasında topa gelişine vuran Ngando ağları sarstı: 2-1.

72'nci dakikada sağdan Tayfur'un ortaladığı topa Cikalleshi kafayı vurdu ancak atak sonuçlanmadı.

Karşılamada başka gol olmadı ve Göztepe, Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Selahattin Altay (xx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xx) - Tayfur (xx), Kadu (xxx), Grillo (xx), Yalçın (xxx), Ngando (xxx), Poko (xx) (Dk. 46 Alpaslan xx), Serkan (xxx), Gouffran (xx) (Dk. 59 Halil xx), Samed Ali (xxx), Cikalleshi (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Polat (x), Temel (xx), Mert Er (xx), Onur Karakabak (xx), Said (x) (Dk. 87 Serkan), Sergen (xx), Burak (xx), Aykut (xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 63 Onur Topal x), Taylan (x) (Dk. 46 Sevcan x)

GOLLER: Dk. 12 Onur Karakabak (Nazilli Belediyespor) - Dk. 31, Dk. 52 Ngando (Göztepe)

SARI KARTLAR: Polat (Nazilli Belediyespor) - Samed Ali (Göztepe)