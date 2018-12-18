Ümraniyespor tur atladı I 1461 Trabzon 3-1 Ümraniyespor (MAÇ ÖZETİ)

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Baran Eraslan (xxx), Bilal Gölen (xxx)

1461 TRABZON: Bahadır (xxx), Serkan (xxx), Yunus Emre (xxx), İsmail (xxx), Arif (xxx), Bekir Can (xx) (Dk. 75 Doğukan xx), Mert (xxx), Burak (xxx), Yağızcan (xxx), Ahmet (xxx), Furkan (xxx)

ÜMRANİYESPOR: Metin (x), Tarık (x), Birol (x), Yasir (xx), Bahadır (xx) (Dk. 90+1 Serkan), Emircan (xx), Diabang (x) (Dk.65 Recep x), Bulut (x), Muhammed (x), Leadrinho (xx) (Dk. 65 Atabey x)

GOLLER: Dk. 45+1 Leandrinho (Pen.) (Ümraniespor), Dk. 53 Burak, Dk. 61 Dk. 87 Furkan (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Ahmet Eren, Doğukan, Burak (1461 Trabzon), Leandrinho, Muhammed, Tarık (Ümraniyespor)



TRABZONSPORLU YÖNETİCİLER VE TEKNİK EKİP DE MAÇI İZLEDİ

Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile beraberindeki yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin yanı sıra, bordo mavili takımdan bazı futbolcular da maçın bir bölümünü izlediler.



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