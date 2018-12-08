Giresun Başkan Yardımcısı Özkul, “Fenerbahçe’yi, seyircimizin önünde yenerek tur atlayacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Giresunspor, turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, "Rövanşı Giresun'da alabiliriz. Sakat oyuncularımız geri dönecek. Giresun'da seyircimizin önünde galip gelerek tur atlayacağız" diye konuştu.



DEMİR'E ODAKLANDIK



Ligde pazartesi günü Adana Demirspor'la oynayacakları maça odaklandıklarını dile getiren Özkul, "Mevcut kadromuzla gidip savaşacağız, yani rakibin kim olduğu veya kimin çalıştırdığı bizim için önemli değil. Önemli olan Giresunsporlu futbolcuların yüreğini ortaya koyması. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.