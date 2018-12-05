Maç sonucu | Ümraniyespor 4-1 1461 Trabzon | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sahasında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup etti.Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Trabzon'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada kazanılan serbest vuruşta Bulut direkt yerden kaleye gönderdi. Kalecinin sektirdiği topu çizgi üzerinde Yunus Emre uzaklaştırdı.



36. dakikada Ümraniyespor, Recep'le etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Recep'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.



45+1. dakikada kazanılan kornerde Bahadır ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Muhammed müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0



48. dakikada gelişen 1461 Trabzon atağında Ahmet Eren uzaktan sert gönderdi. Kaleci Metin'den dönen topu Doğukan tamamladı ve eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1



53. dakikada Bahadır'ın sağdan kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde yükselen Merthan kafayı vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1



59. dakikada Yasir'in soldan yaptığı ortaya Dialiba dokunamadı. Bu futbolcuyu geçen topa Bulut vurdu ancak az farkla auta gitti.



78. dakikada Alaaddin'in sağdan yaptığı ortada iyi yükselen Muhammed kafayla indirdi. Dialiba iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 3-1



86. dakikada Yasir'in soldan ortasında kaleci Bahadır topu yumrukladı ancak topu önünde bulan Leandrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1







Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Vural Gül

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 79 Serkan Göksu), Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Leandrinho), Recep Aydın, Dialiba (Dk. 86 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Bekir Can Kara, Mert Kurt, Furkan Tütüncü, Yağızcan Erdem (Dk. 78 Batuhan Calap), Ahmet Eren (Dk. 83 Ferhat Katipoğlu), Doğukan Öksüz (Dk. 78 Burak Temir)

Goller: Dk. 45+1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Merthan Açıl, Dk. 78 Dialiba, Dk. 86 Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 48 Doğukan Öksüz (1461 Trabzon)

Sarı kart: Dk. 29 Ahmet Eren (1461 Trabzon)