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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur hakemleri açıklandı

Kupanın 5. turunda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Giriş: 04 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 04 Aralık 2018 Salı 03:28

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

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