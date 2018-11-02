 Menemen Belediye güle oynaya - Türkiye Kupası - 2 Kasım 2018 Cuma

Menemen Belediye güle oynaya

A Spor’dan naklen yayınlanan maçta Menemen Belediye, Zonguldak’ı 2-0 yenerek 5. tura yükseldi

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Türkiye Kupası 02 Kasım 2018, Cuma

Güncelleme: 02 Kasım 2018, Perşembe 22:54

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig Kırmızı Grup'tan Menemen Belediye, Zonguldak'ı ağırladı. Liginde lider olan İzmir ekibi, ilk yarıda rakibini çözemedi fakat 48'de Veli Çetin'le öne geçti. 64'te Zonguldak'tan Gencay ikinci sarıdan atıldı. Menemen 78'de Umut Pusat ile 2-0 yaptı, Menemen turladı.

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