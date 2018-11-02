Menemen Belediye güle oynaya

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig Kırmızı Grup'tan Menemen Belediye, Zonguldak'ı ağırladı. Liginde lider olan İzmir ekibi, ilk yarıda rakibini çözemedi fakat 48'de Veli Çetin'le öne geçti. 64'te Zonguldak'tan Gencay ikinci sarıdan atıldı. Menemen 78'de Umut Pusat ile 2-0 yaptı, Menemen turladı.



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