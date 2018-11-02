 Adana Demir’den uzatmalı ders! - Türkiye Kupası - 2 Kasım 2018 Cuma

Adana Demir’den uzatmalı ders!

A Spor’dan canlı verilen maçta Adana Demir, Dersim’i uzatmalarda 3-1 yendi

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Türkiye Kupası 02 Kasım 2018, Cuma

Güncelleme: 02 Kasım 2018, Perşembe 22:51

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demir, BAL ekibi Dersim karşısında öldü öldü dirildi... 17'de Fatih'in kendi kalesine attığı golle öne geçen A. Demir, 53'te Doğancan'ı tutamayınca 1-1 oldu. 63'te A. Demir'den Tayyip direkt kırmızı gördü. Uzatmalara giden maçta 114'te Boubacar ve 119'da Emre Nefiz, turu getirdi.

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