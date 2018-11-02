Adana Demir’den uzatmalı ders!

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demir, BAL ekibi Dersim karşısında öldü öldü dirildi... 17'de Fatih'in kendi kalesine attığı golle öne geçen A. Demir, 53'te Doğancan'ı tutamayınca 1-1 oldu. 63'te A. Demir'den Tayyip direkt kırmızı gördü. Uzatmalara giden maçta 114'te Boubacar ve 119'da Emre Nefiz, turu getirdi.



ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN