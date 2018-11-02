Adana Demir’den uzatmalı ders!
A Spor’dan canlı verilen maçta Adana Demir, Dersim’i uzatmalarda 3-1 yendi
Türkiye Kupası 02 Kasım 2018, Cuma
Güncelleme: 02 Kasım 2018, Perşembe 22:51
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demir, BAL ekibi Dersim karşısında öldü öldü dirildi... 17'de Fatih'in kendi kalesine attığı golle öne geçen A. Demir, 53'te Doğancan'ı tutamayınca 1-1 oldu. 63'te A. Demir'den Tayyip direkt kırmızı gördü. Uzatmalara giden maçta 114'te Boubacar ve 119'da Emre Nefiz, turu getirdi.
ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Bayram Bektaş: Kupayı almak i...
-
Göztepe kupada çok farklı
-
Kupa maçında yok artık dedirten...
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur...