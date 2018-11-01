Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldak Kömürspor?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Menemen Belediyespor ile Zonguldak Kömürspor karşılaştı.
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 18:55
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