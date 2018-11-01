 Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldak Kömürspor? - Türkiye Kupası - 1 Kasım 2018 Perşembe

Menemen Belediyespor 2-0 Zonguldak Kömürspor?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Menemen Belediyespor ile Zonguldak Kömürspor karşılaştı.

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Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 18:55

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Menemen Belediyespor sahasında Zonguldak Kömürspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

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