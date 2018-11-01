 Göztepe 4-0 Çengelköy Futbol Yatırımları - Türkiye Kupası - 1 Kasım 2018 Perşembe

Göztepe 4-0 Çengelköy Futbol Yatırımları

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Göztepe sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk etti.

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Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 21:04

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Göztepe sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

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