Göztepe 4-0 Çengelköy Futbol Yatırımları
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Göztepe sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk etti.
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 21:04
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