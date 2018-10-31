 MKE Ankaragücü 1-0 Erbaaspor | İZLE - Türkiye Kupası - 31 Ekim 2018 Çarşamba

MKE Ankaragücü 1-0 Erbaaspor | İZLE

MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti

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Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 17:03

MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Ankaragücü, 3. Lig temsilcisi Erbaaspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ankaragücü'ne turu getiren golü 58. dakikada penaltıdan Cerci attı.

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