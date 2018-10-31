MKE Ankaragücü 1-0 Erbaaspor | İZLE
MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 17:03
MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Ankaragücü, 3. Lig temsilcisi Erbaaspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ankaragücü'ne turu getiren golü 58. dakikada penaltıdan Cerci attı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Bodrum spor tarihinde ilk kez bir...
-
Bandırmaspor: 2 - Van Büyükşehir...
-
Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor:...
-
Darıca Gençlerbirliği - Kardemir...