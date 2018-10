Kahramanmaraşspor 3-0 Atiker Konyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Cerem Talha'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-0



15. dakikada Cemal'in pasıyla topla buluşan Cerem Talha'nın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. 2-0



86. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan'ın şutunda kaleci güçlükle topu çeldi.



89. dakikada Kahramanmaraşspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Yusuf Emre topu filelere yolladı. 3-0





Stat: 12 Şubat



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, Erdinç Sezertam xx



Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel xx, Burak Can xx, Ebubekir Berke Tambey xxx (Emin Aladağ dk. 75 x), Hurşit Taşcı xx, İbrahim Koca xx (Furkan Demir dk. 67 x), Cerem Talha Dinçer xxx (Emre Okur dk. 80 x), Cemal İşleyen xx, Yusuf Emre Kaksal xx, Lider Koç xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Aytürk Halil Hocaoğlu xx



Yedekler: Özkan Karabulut, Burak Şamil Bolat, İsa Baltacı, Civar Çetin



Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alparslan



Atiker Konyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran xx, Volkan Fındıklı xx (Mücahit Can dk. 70 x), Ali Turan xx, Selim Ay xx, Adis Jahovic xx, Traore xx, Amir Hadziahmetovic xx (Deni Milesovic dk. 46 x), Vedat Bora x (Makro Jevtovic dk. 46 xx), Fofana x, Openasenko xx, Ferhat Öztorun xx



Yedekler: Mücahit Atalay Ahmet Çolak, Fallou Diange, Abro, Musa Araz, Mücahit Can Akçay



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Cerem Talha Dinçer (dk. 8 ve 15), Yusuf Emre Kasal (dk. 90 pen.) (Kahramamaraşspor),



Sarı kartlar: Adis Jahovic, Makro Jevtonic, Mücahit Can, Traore (Atiker Konyaspor), Emrah Tuncel (Kahramanmaraşspor)

GOLLER