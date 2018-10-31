 Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-1 - Türkiye Kupası - 31 Ekim 2018 Çarşamba

Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-1

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da  TFF 2'nci Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği sahasında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi

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Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 16:14

Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-1

STAT: İlçe
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Bingül (xx), Vural Gül (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet Önal (xx) - Mehmet (xx), Raşit (xxx), Bünyamin (xx), Ahmet Kutluer (xx) (Dk.61 Coşkun xxx), Ramazan (xx), Servan (xx), Salih (xx), Aytaç (xx)(Dk.70 Görkem xx), Kerem (xx), Tuncay (xxx)(Dk.84 Oktay xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Fatih Tultak (x), Doğukan (x), Ali (x), Can (x), Toykan (x)(Dk.62 Ahmet x), Fatih Kızılay (x)(Dk.67 Sezer x), Cihan (x)(Dk.81 Hüseyin), Arif (x), Melih (x)

GOL: Dk.13, Dk.75 Tuncay, Dk.71 Raşit, Dk.82 Coşkun, Dk.87 Oktay, Dk.90 Görkem (Darıca Gençlerbirliği), Dk.85 Melih (Kardemir Karabükspor)
SARI KART: Servan, Mehmet (Darıca G.B), Can, Doğukan (Kardemir Karabükspor)

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