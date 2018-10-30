 Altay uzatmada turladı - Türkiye Kupası - 30 Ekim 2018 Salı

Altay uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kastamonuspor 1966, sahasında Altay'ı ağıraldı. Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası 2-2 sona eren ve uzatmaya giden maçta 5. tura yükselen taraf 3-2 kazanan Altay oldu.

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Türkiye Kupası 30 Ekim 2018, Salı

Güncelleme: 30 Ekim 2018, Salı 16:43

Altay'a galibiyeti ve turu getiren golleri 21 ve 44'te Pedro Eugenio ve 112. dakikada Atakan Çankaya attı. Kastamonuspor'un gollerini ise 34'te Muhammet Haşim Çoban ve 37'de Murat Kara kaydetti.

Maçın gollerini izlemek için tıklayın (VİDEO)

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