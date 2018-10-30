Altay uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kastamonuspor 1966, sahasında Altay'ı ağıraldı. Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası 2-2 sona eren ve uzatmaya giden maçta 5. tura yükselen taraf 3-2 kazanan Altay oldu.

Altay'a galibiyeti ve turu getiren golleri 21 ve 44'te Pedro Eugenio ve 112. dakikada Atakan Çankaya attı. Kastamonuspor'un gollerini ise 34'te Muhammet Haşim Çoban ve 37'de Murat Kara kaydetti.



Maçın gollerini izlemek için tıklayın (VİDEO)