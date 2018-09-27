 Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - Türkiye Kupası - 28 Eylül 2018 Cuma

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi oynanan 7 maçla tamamlandı.

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Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe

Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 22:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi oynanan 7 maçla tamamlandı.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. tur mücadelesinde günün sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2-3

Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: 2-0

Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-4

Eyüpspor-Pazarspor: 1-3

Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: 3-2

Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0

Giresunspor-Kocaelispor: 3-2

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