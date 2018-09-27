 Maç sonucu I Yeni Amasyaspor 2-5 Atiker Konyaspor I ÖZET - Türkiye Kupası - 27 Eylül 2018 Perşembe

Maç sonucu I Yeni Amasyaspor 2-5 Atiker Konyaspor I ÖZET

Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.

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Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe

Güncelleme: 27 Eylül 2018, Çarşamba 12:55

Saat 13.00'te başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Atiker Konyaspor'un gollerini 5. ve 30. dakikalarda Adis Jahovic, 9. dakikada Abdou Razack Traore, 40. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 45. dakikada Paulo Hurtado kaydetti.

Ev sahibi Yeni Amasyaspor'un golleri ise 47. (penaltı) ve 73. dakikalarda Hakan Doğan kaydetti.

90 akikayı 5-2'lik skorla galip tamamlayan Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur'a yükselen taraf oldu.

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