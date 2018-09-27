Çaykur Rizespor turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2'nci Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe
Güncelleme: 27 Eylül 2018, Çarşamba 23:28
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2'nci Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Önder Yılmaz(xxx), Gökmen Baltacı (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani (xx) - Traore(xx), Talbi(xx), Jach(xx)(Dk. 86 Emirhan x), Koray (xx), Abdullah(xx), Petrucci(xx), Samudio(xx)(Dk. 66 Umar xx), Süleyman(xx)(Dk 78 Ali Çamdalı x), Mustafa Saymak(xx), Gladkyy(xxx)
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl(x) - Abdurrahman(xx), Yasin Elmas(xx) (Dk. 76 Emre Can x), Gökhan(xx), Samet(x) (Dk. 58 Emir Kaan x), Abdullah(xx), Mert(xx), Koray(xx), İbrahim(xx), Sefa(xx), Mustafa Yılmaz(x)(Dk. 67 Yasin Abdioğlu x)
GOLLER: Dk. 33 ve Dk. 56 Gladkyy (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Mustafa Saymak, Abdullah (Çaykur Rizespor)
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