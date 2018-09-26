 Adana Demirspor son dakikada güldü! - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

Adana Demirspor son dakikada güldü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, Yeni Orduspor'u son dakikalarda Orkan Çınar'ın ayağından bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Salı 20:42

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, TFF 3.Lig ekibi Yeni Orduspor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

5.dakikada sol kanatta topla buluşan Sebahattin'in ceza sahasına ortasında Fatih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

71. dakikada sola kanattan Berk'in uzaktan kaleye çektiği şutta kaleci Oytun topu elinden sektirdi. Araya giren Batuhan Karadeniz fırsatı iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada Adana Demirspor penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Batuhan Karadeniz topu direğin üstünden auta attı.

90+5. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Orkan Çınar meşin yuvarlığı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-1

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